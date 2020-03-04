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К Земле приближается гигантский астероид: появился тревожный прогноз

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 17:51
К Земле приближается гигантский астероид: появился тревожный прогноз
К Земле летит опасный астероид (фото: greatlakesledger.com)

Астероид огромных размеров будет очень близко к Земле

Астероид гигантских размеров приближается к Земле. Эксперты NASA считают, что если такой космический объект упадет на нашу планету, он может полностью уничтожить цивилизацию, пишет зарубежное издание Express.

Диаметр астероида составляет четыре километра, ему присвоили номер 52768. Космический объект пролетит максимально близко к поверхности Земли уже в конце апреля. Если же небесное тело войдет в атмосферу, столкновение спровоцирует глобальную катастрофу.

Скорость движения астероида составляет 8,7 километров в секунду (31 320 километров в час. Максимально короткого расстояния до Земли космический объект достигнет уже 29 апреля.

Ученые говорят, что если этот астероид упадет на Землю, кратер будет диаметром в 10 километров. Кроме того, столкновение спровоцирует "глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации".

Ведь даже маленькие космические тела, такие как Челябинский метеорит (20 метров в диаметре), могут наносить серьезные повреждения.

Ранее мы писали, что в метеорите, который более 30 лет хранился в музее Алжира благодаря новым технологиям удалось обнаружить белок внеземного происхождения.

Также сообщалось, что в небе над Хорватией взорвался огромный метеорит. Очевидцы сняли вспышку от вторжения небесного тела в атмосферу нашей планеты на видео.

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