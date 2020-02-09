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До Землі наближається гігантський астероїд: експерти б'ють на сполох

STYLERЖиття    09.02.2020 - 22:19
До Землі наближається гігантський астероїд: експерти б'ють на сполох
Астероил летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Астероїд незабаром перетне орбіту Землі

Астероїд гігантських розмірів на величезній швидкості наближається до Землі. Небесне тіло досягне мінімально можливої відстані з нашою планетою вже в лютому. У чому небезпека астероїда, і коли чекати наближення - в матеріалі Styler.

Небесне тіло під назвою PZ39 в діаметрі має розмір від 440 до 990 метрів (для порівняння футбольне поле має довжину 108 метрів).

Астероїд наблизиться на мінімальну відстань - 5,8 мільйона кілометрів - до Землі вже в середині лютого.

Експерти б'ють на сполох, оскільки швидкість об'єкта складає близько 57 тисяч кілометрів на годину, при цьому його траєкторія буде перетинати орбіту Землі. Саме тому астероїд називають потенційно небезпечним.

Наприклад, астрофізики впевнені, що будь-який метеорит розміром від 25 м до 1 км, може принести значний збиток Землі. Якщо ж діаметр небесного тіла перевищує кілометр, то може статися глобальна катастрофа. На щастя, таких величезних астероїдів небагато. І шанс, що вони вріжуться в нашу планету, також невисокий.

Астероїд PZ39 відкрили 23 жовтня 1995 року. Небесне тіло робить оборот навколо Сонця за 650 днів, але наступного разу він зможе наблизитися до Землі більш ніж через півстоліття.

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