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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

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Воскресенье 10 октября 2021 22:05
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Фото: к Земле приближается огромный астероид (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В пятницу, 15 октября, астероид 2021 SM3 размером с самую старую и самую большую известную пирамиду Хеопса пролетит на достаточно близком расстоянии от Земли.

Об этом сообщает Newsweek.

Диаметр астероида составляет около 160 метров, что это примерно на 20% больше Великой пирамиды Гизы в Каире.

В NASA заявили, что максимальное расстояние, на которое астероид приблизится к Земле - 3 миллиона километров. Это значительно меньше, чем до любой планеты Солнечной системы, но, в 7,5 раз больше расстояния до Луны.

Эксперты говорят, что астероид не представляет угрозы для Земли.

2021 SM3 классифицируется экспертами NASA как объект, сближающийся с Землей. Это астероиды или кометы, которые находятся на расстоянии около 190 миллионов километров от Земли.

Астероид 2021 SM3 считается частью группы астероидов Аполлон. Это астероиды с более широкой орбитой, чем у Земли, которые пересекают путь нашей планеты, когда она вращается вокруг Солнца.

SM3 2021 года будет не единственным астероидом, пролетящим мимо Земли в преддверии Хэллоуина.

Напомним, ученые сделали заявление о том, что легендарный астероид из золота оказался не тем, чем его считали.

Мы также писали о том, что астрологи назвали самые опасные дни в октябре 2021 года.

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