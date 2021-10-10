До Землі наближається астероїд розміром з піраміду Хеопса

У п'ятницю, 15 Жовтня, астероїд 2021 SM3 розміром з найстарішу і найбільшу відому піраміду Хеопса пролетить на досить близькій відстані від Землі.

Діаметр астероїда становить близько 160 метрів, що приблизно на 20% більше Великої піраміди Гізи в Каїрі.

У NASA заявили, що максимальна відстань, на яку астероїд наблизиться до землі - 3 мільйони кілометрів. Це значно менше, ніж до будь-якої планети Сонячної системи, але, в 7,5 разів більше відстані до Місяця.

Експерти кажуть, що астероїд не становить загрози для Землі.

2021 SM3 класифікується експертами NASA як об'єкт, що зближується з Землею. Це астероїди або комети, які знаходяться на відстані близько 190 мільйонів кілометрів від Землі.

Астероїд 2021 SM3 вважається частиною групи астероїдів Аполлон. Це астероїди з більш широкою орбітою, ніж у Землі, які перетинають шлях нашої планети, коли вона обертається навколо Сонця.

SM3 2021 року буде не єдиним астероїдом, що пролітає повз Землю напередодні Хеллоуїна.