До Землі наближається астероїд розміром з піраміду Хеопса
У п'ятницю, 15 Жовтня, астероїд 2021 SM3 розміром з найстарішу і найбільшу відому піраміду Хеопса пролетить на досить близькій відстані від Землі.
Про це повідомляє Newsweek.
Діаметр астероїда становить близько 160 метрів, що приблизно на 20% більше Великої піраміди Гізи в Каїрі.
У NASA заявили, що максимальна відстань, на яку астероїд наблизиться до землі - 3 мільйони кілометрів. Це значно менше, ніж до будь-якої планети Сонячної системи, але, в 7,5 разів більше відстані до Місяця.
Експерти кажуть, що астероїд не становить загрози для Землі.
2021 SM3 класифікується експертами NASA як об'єкт, що зближується з Землею. Це астероїди або комети, які знаходяться на відстані близько 190 мільйонів кілометрів від Землі.
Астероїд 2021 SM3 вважається частиною групи астероїдів Аполлон. Це астероїди з більш широкою орбітою, ніж у Землі, які перетинають шлях нашої планети, коли вона обертається навколо Сонця.
SM3 2021 року буде не єдиним астероїдом, що пролітає повз Землю напередодні Хеллоуїна.
Нагадаємо, вчені зробили заяву про те, що легендарний астероїд із золота виявився не тим, чим його вважали.
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