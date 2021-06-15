Легендарный астероид из золота оказался не тем, чем его считали: ученые сделали заявление

Ученый из Университета Аризоны Дэвид Кантилло заявил о том, что астероид Психея-16 на самом деле является не тем, чем считалось. Ученые говорят, что астероид - это ядро небольшой планеты, но Кантилльо предложил новую теорию происхождения этого небесного тела.

Что известно об астероиде?

Так, астероид был открыт астрономом Аннибале де Гаспарисом еще в 1852 году. Но небесное тело привлекает внимание ученых до сих пор, NASA планирует отправить аппарат для его изучения в 2022 году.

Отмечают, что у миссии Psyche две основные задачи. Считается, что Психея-16 это ядро небольшой планеты, которая не смогла до конца сформироваться на ранних этапах существования Солнечной системы. Кроме того, ученые предполагают, что астероид может содержать большое количество драгоценных металлов. То есть, Психея-16 могла бы стать первым небесным телом, на котором люди могли бы добывать ресурсы.

Отныне ученый Кантилло заявил о том, что эти перспективы могут быть не такими радужными. До этого ученые оценивали состав астероида на основании анализа солнечного света, которое отражается от его поверхности. Если образец света соответствовал образцам других металлических предметов, исследователи предполагали, что он там есть. Но Кастилло и его коллеги использовали другой подход - они воссоздали реголит Психеи-16, смешав в лаборатории различные материалы. Ученые анализировали световые паттерны, пока они не совпали с наблюдениями в телескоп.

Фото: астероид Психея-16 (nasa.gov)

Из чего состоит астероид?

По предварительным анализам Психея на 94% состояла из металлов, а также была очень плотным небесным телом. Данные Кантілло указывают на то, что астероид на 82,5% состоит из металла, на 7% из пироксена с низким содержанием железа и на 10,5% из углеродного хондриту, который, вероятно, образовался после столкновения с другими астероидами. Объемную плотность Психеи ученые оценили в 35%, то есть, внутри астероида более трети - пустое пространство.

То есть, Психея гораздо ближе не к ядрам планет, а к обычным астероидам, вроде Бенну. Его объемная плотность оценивается в 50%, это примерно как куча щебня.

Астероид из золота?

На днях Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила интересную новость: на астероиде Психея 16, орбита которого находится между Марсом и Юпитером, были обнаружены огромные запасы железной руды и драгоценных металлов, в том числе золота.

Огромное количество золота, железа и никеля на этом астероиде поражает воображение. Теперь только необходимо подтвердить его и начать добычу.

Ученые рассказали, что если компании захотят остаться крупнейшими производителями золота, то им придется покинуть Землю. Именно благодаря космическим залежам драгоценного металла, они сохранят свой текущий статус.

Кто первый начнет выстроить золото?

Китай хочет быть впереди планеты всей в этом вопросе, и это вполне возможно, учитывая, что эта страна обладает всеми ведущими компаниями, которые добывают природные ресурсы.

Кроме того, NASA сосредоточено на научном исследовании космоса, а Китай - в экономическом аспекте, эксплуатации ресурсов космоса для увеличения национального богатства в долгосрочной перспективе.