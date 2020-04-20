К Земле летит гигантский астероид: самый большой за последние 400 лет

К Земле летит астероид (фото: freepik.com)

К Земле летит потенциально опасный астероид

Астероид диаметром около полукилометра приближается к Земле и уже ночью 20 апреля достигнет минимально возможного расстояния от планеты. В NASA дали оценку опасности космического тела и назвали его размеры.

Так, небесный гигант под названием JO25 шириной в 500 метров будет на расстоянии около 1,8 миллиона километров от Земли. Такая дистанция - это приблизительно пять расстояний Луны от нашей планеты.

В американском космическом агентстве отметили, что приближение астероида подобных размеров максимально близкое за последние 400 лет. Хотя более мелкие астероиды регулярно пролетают на более близком расстоянии от Земли.

Стоит отметить, что согласно критериям NASA потенциально опасными астероидами считаются те, размер которых свыше 140 метров, а близость к планете менее 7,5 миллиона километров. Хотя астероид JO25 не несет реальной угрозы планете, он входит в перечень потенциально опасных для жизни на Земле космических тел.

Специалисты говорят, что столкновение астероида подобных размеров с планетой способно разрушить целый континент.

Астероид пролетит с огромной скоростью - 33 километра в секунду (около 120 тысяч километров в час).

Ранее мы писали, что к Земле летит такой большой астероид, что его можно будет увидеть. Космическое тело размером с малую планету приблизится в конце апреля. Этот астероид пролетит на расстоянии 6,2 миллиона километра от Земли.