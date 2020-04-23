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Появилось фото астероида-гиганта, который несется к Земле: он тоже в маске

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 23:29
Появилось фото астероида-гиганта, который несется к Земле: он тоже в маске
Астероид летит к Земле (фото: greatlakesledger.com)

Огромный астероид приближается к Земле и скоро достигнет минимального расстояния

Астероид гигантских размеров приближается к Земле и достигнет минимально возможного расстояния к нашей планете 29 апреля. Астрономам NASA удалось сделать фото космического объекта, который оказался тоже в маске, как и большинство жителей Земли.

Объект носит название 1998 OR2, и в конце апреля траектория его полета будет проходить на расстоянии 6,3 миллиона километров от Земли. И хотя расстояние не такое уже и маленькое (к примеру Луна вращается на расстоянии 385 000 километров), астрономы считают такие объекты потенциально опасными.

При виде радиолокационного изображении астероида создается впечатление, что космический объект в округлой маске-респираторе. Снимок сделали ученые Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Появилось фото астероида-гиганта, который несется к Земле: он тоже в маске

К Земле летит астероид "в маске" (фото: NASA)

Астрономы единогласно твердят, что 1998 OR2 опасности не представляет, поскольку пролетит далеко. По оценкам ученых небесное тело имеет ширину от 1,8 до 4,1 км - достаточно большую, чтобы его падение могло угрожать цивилизации.

Ранее ученые представили на видео модель, которая показывает соотношение траектории астероида и других планет Солнечной системы к Земле.

Как движется астероид 1998 OR2 (видео: YouTube)

Согласно критериям NASA потенциально опасными астероидами считаются те, размер которых свыше 140 метров, а близость к планете менее 7,5 миллиона километров. 1998 OR2 вписывается в эти критерии.

Ранее мы писали, что возле Земли пролетел астероид, который был на самом близком расстоянии к планете за последние 400 лет.

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