К Земле летит опасный астероид класса Атен: скоро максимальное сближение

По данным НАСА, астероид через несколько дней пролетит мимо нашей планеты, достигнув 6 июня максимально близкого расстояния согласно траектории своего межзвездного путешествия - это будет 3,5 миллиона километров, что примерно в 10 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

Астрономы впервые обнаружили астероид 2021 GT2 в прошлом году и оценили его размер в диапазоне от 37 до 83 метров в ширину, то есть приблизительно в 3 раза больше синего кита.

После 6 июня его следующее близкое сближение с Землей произойдет 26 января 2034 года, когда астероид пройдет в пределах 14,5 миллионов километров от нас, то есть значительно дальше, чем предстоящее сближение.

Класс этого астероида Атен означает, что он вращается вокруг Солнца быстрее, чем Земля, полный оборот делает за 342 дня, и его орбитальный путь пересекает орбиту нашей планеты. Астрономам известно более 1800 таких астероидов, многие из которых считаются потенциально опасными.

Отметим, что НАСА сейчас проводит испытания, можно ли сбить большой астероид с курса при помощи попадания ракетой. В ноябре 2021 года Космическое агентство запустило отклоняющий астероид космический корабль под названием "Испытание двойного астероидного перенаправления" (DART), который осенью 2022 года врежется в астероид Диморфос шириной 160 м. Столкновение не уничтожит астероид, но может немного изменить его орбитальную траекторию.