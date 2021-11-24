В США запустили ракету Falcon 9 с зондом DRAT для проверки системы защиты Земли

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") стартовала в США. Так испытают первую систему защиту Земли от астероидов и других потенциально опасных космических объектов.

Запустили ракету во вторник, 23 ноября, с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Она стартовала в 22:21 по местному времени (24 ноября в 08:21 по киевскому времени).

Зонд DART, когда отделится от ракеты, на протяжении почти года будет находиться в свободном полете. Он должен будет полететь в сторону двойного астероида Дидим-Диморф. Потом он столкнется с меньшим из них - Диморфом. По плану это произойдет между 26 сентября и 2 октября 2022 года.