Астероид упадет на Землю 6 мая? Ученые NASA рассказали правду о "столкновении"
Многие СМИ запестрили пугающими заголовками об огромном астероиде, который столкнется с Землей уже 6 мая 2022 года.
Так ли это - читайте ниже в нашем материале Styler.
Что говорят в NASA
Как выяснилось, Астероид 2009 JF1 не такой большой. Его диаметр около 10 метров. Для сравнения, Челябинский метеорит 2013-го года был 15-метровым, но конец света тогда не наступил.
На минимальное расстояние к Земле он подойдет 6 мая. И хотя его орбита очень близка к орбите Земли, а скорость очень высокая (23,92 километра в секунду), в NASA шансы столкновения приравнивают к нулю.
Что известно о небесном теле
2009 JF1 - очень маленький астероид, орбита которого пересекает орбиту Земли.
NASA классифицировало 2009 JF1 как "астероид, сближающийся с Землей" из-за близости его орбиты к Земле, но он не считается потенциально опасным, поскольку компьютерное моделирование не указало на неизбежную вероятность столкновения в будущем.
По Туринской шкале оценку столкновения астероида с Землей приравнивают к нулю (шкала использует величины от 0 до 10).
А по Палермской шкале -4,41. В этой школе рейтинг менее -2 указывает на практическое отсутствие вероятности столкновения.
Ранее мы писали, что ученые показали фото Марса, сделанные с крайне близкого расстояния.
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