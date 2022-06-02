До Землі летить небезпечний астероїд класу Атен: скоро максимальне зближення

За даними НАСА, астероїд через кілька днів пролетить повз нашу планету, досягнувши 6 червня максимально близької відстані згідно з траєкторією своєї міжзоряної подорожі - це буде 3,5 мільйона кілометрів, що приблизно в 10 разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем.

Астрономи вперше виявили астероїд 2021 GT2 торік та оцінили його розмір в діапазоні від 37 до 83 метрів завширшки, тобто приблизно в 3 рази більше синього кита.

Після 6 червня його наступне близьке зближення з Землею відбудеться 26 січня 2034 року, коли астероїд пройде в межах 14,5 мільйонів кілометрів від нас, тобто значно далі, ніж майбутнє зближення.

Клас цього астероїда Атен означає, що він обертається навколо Сонця швидше, ніж Земля, повний оборот робить за 342 дні, і його орбітальний шлях перетинає орбіту нашої планети. Астрономам відомо понад 1800 таких астероїдів, багато з яких вважаються потенційно небезпечними.

Зауважимо, що НАСА зараз проводить випробування, чи можна збити великий астероїд з курсу за допомогою попадання ракетою. У листопаді 2021 року космічне агентство запустило відхиляючий астероїд космічний корабель під назвою "Випробування подвійного астероїдного перенаправлення" (DART), який восени 2022 року вріжеться в астероїд Діморфос шириною 160 м. Зіткнення не знищить астероїд, проте може трохи змінити його орбітальну траєкторію.