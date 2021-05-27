К Земле летит два астероида: размеры просто огромные

Первый астероид получил название 2021 JF1. Он летит со скоростью 17 км/с и пролетит рядом с нашей планетой сегодня, 27 мая.

Размер этого астероида – от 94 до 210 метров в диаметре, что составляет больше, чем размер статуи Свободы в Нью-Йорке.

В NASA этот астероид отнесли к списку самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".

Второй астероид имеет название 2021 KT1. Скорость этого небесного тела – 18 км/с. По данным наблюдателей, диаметр этого астероида составляет от 150 до 330 метров, что составляет примерный размер Эйфелевой башни в Париже. На максимальное расстояние с Землей астероид приблизится 1 июня.

Как отмечают ученые, оба астероида не представляют опасности для жителей Земли, так как оба пройдут на расстоянии более 5 млн километров от нашей планеты.