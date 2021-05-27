До Землі летить два астероїди: розміри просто величезні

Перший астероїд отримав назву 2021 JF1. Він летить зі швидкістю 17 км/с і пролетить поруч з нашою планетою сьогодні, 27 травня.

Розмір цього астероїда становить від 94 до 210 метрів в діаметрі, що становить більше, ніж розмір Статуї Свободи в Нью-Йорку.

У NASA цей астероїд віднесли до списку найнебезпечніших навколоземних об'єктів групи "Аполлон".

Другий астероїд має назву 2021 KT1. Швидкість цього небесного тіла - 18 км/с. За даними спостерігачів, діаметр цього астероїда становить від 150 до 330 метрів, що становить приблизний розмір Ейфелевої вежі в Парижі. На максимальну відстань із землею астероїд наблизиться 1 червня.

Як відзначають вчені, обидва астероїди не становлять небезпеки для жителів Землі, оскільки обидва пройдуть на відстані понад 5 млн кілометрів від нашої планети.