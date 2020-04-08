К Земле летит такой большой астероид, что его можно будет увидеть

Астероид размером с малую планету стремительно приближается к Земле. Когда небесное тело подлетит к планете на минимальное расстояние, что говорят эксперты о рисках столкновения - в материале Styler.

По сообщению ресурса Space.com, астероид-гигант приблизится к Земле 29 апреля настолько близко, что на него можно будет посмотреть через небольшой телескоп или же проследить за передвижением онлайн.

Небесное тело пролетит на расстоянии 6,2 километра от Земли, что в 16 раз дальше, чем Луна от Земли.

Этот астероид носит название 1998 OR2. По данным NASA, диаметр космического гостя от 1,8 до 4,1 километра.

Хотя 1998 OR2 очень огромный, атрономы уверяют, что хорошо изучили его орбиту. Специалисты считают, что угрозы нашей планете он не несет. Ученые даже смоделировали передвижение астероида, на ней видно его траекторию и близость к Земле.

К Земле летит астероид 1998 OR2 (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в NASA уже придумали, как разрушать и перенаправлять потенциально опасные астероиды, которые направляются в сторону нашей планеты. Испытания должны начаться уже в 2021 году, но пока космическое агентство вынуждено пересмотреть свои планы, так как в США пандемия коронавируса.