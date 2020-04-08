До Землі летить такий великий астероїд, що його можна буде побачити

Астероїд розміром з малу планету стрімко наближається до Землі. Коли небесне тіло підлетить до планети на мінімальну відстань, що кажуть експерти про ризики зіткнення - в матеріалі Styler.

За повідомленням ресурсу Space.com, астероїд-гігант наблизиться до Землі 29 квітня настільки близько, що на нього можна буде подивитися через невеликий телескоп або ж простежити за пересуванням онлайн.

Небесне тіло пролетить на відстані 6,2 кілометра від Землі, що в 16 разів далі, ніж Місяць від Землі.

Цей астероїд носить назву 1998 OR2. За даними NASA, діаметр космічного гостя від 1,8 до 4,1 кілометра.

Хоча 1998 OR2 дуже величезний, астрономи запевняють, що добре вивчили його орбіту. Фахівці вважають, що загрози нашій планеті він не несе. Вчені навіть змоделювали пересування астероїда, на ній видно його траєкторію та близькість до Землі.

До Землі летить астероїд 1998 OR2 (відео: YouTube)

Варто відзначити, що в NASA вже придумали, як руйнувати і перенаправляти потенційно небезпечні астероїди, які прямують у бік нашої планети. Випробування повинні початися вже в 2021 році, але поки космічне агентство змушене переглянути свої плани, бо в США пандемія коронавіруса.