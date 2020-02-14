К Земле летит астероид размером с город: что грозит человечеству

Астероид размером с маленький город приближается к Земле. Небесное тело достигнет минимального расстояния с нашей планетой уже в мае. В чем опасность астероида, и когда ждать приближения - в материале Styler.

Астероид, диаметр которого 4 километра, имеет огромный размер, его можно сравнить с небольшим городом. Если небесное тело столкнется с Землей, это было бы настоящей глобальной катастрофой. К счастью, специалисты смогли установить, что тело будет на расстоянии более 6 миллиона километров.

Нужно отметить, что астероид, который окажется ближе всех к человеческой планете, будет пролетать также в мае месяце. Расстояние от него до Земли составит всего 2 793 млн км. Размер его немалый, а именно – 493 м в диаметре. К слову, за весь май 2020 года близко к Земле будут пролетать 4 астероида, их можно назвать потенциально опасными.

Очень хорошо, что пока люди могнут спать спокойно, так как все астероиды пролетят от Земли на безопасном расстоянии.

Как мы ранее писали, ученые проанализировали данные от межпланетной станции OSIRIS-REx, которая исследовала 500-метровый астероид Бенну, находящийся возле Земли