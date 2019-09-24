К Земле летит астероид размером с четыре футбольных поля: что известно

К Земле на огромной скорости приближается огромный астероид, размеры которого достигают длины четырех футбольных полей. Эксперты NASA дали оценку возможного столкновения с планетой и рассказали о вероятных последствиях.

Специалисты считают, что размеры небесного тела могут составлять от 190 до 430 метров (длина футбольного поля составляет 110 метров).

Эксперты говорят, что возможность столкновения с астероидом невысока, но если это произойдет, то астероид такого размера с легкостью сотрет с лица Земли крупный город.

Астероид приближается к Земле (фото: greatlakesledger.com)

Так, астероид 523934 (1998 FF14) пролетит на максимально коротком расстоянии от Земли уже сегодня, 24 сентября. Он приблизится к Земле на 4,2 миллиона километров.

О том, видно ли будет небесное тело невооруженным глазом, не сообщается.

Ранее сообщалось, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу для Земли из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.