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Сильная активность: календарь магнитных бурь на октябрь

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 16:53
Сильная активность: календарь магнитных бурь на октябрь
Магнитные бури в Украине в октябре - появился календарь (коллаж РБК-Украина)

Метеорологи советуют не планировать длительные поездки и спортивные мероприятия в дни магнитных бурь

Магнитных бурь в Украине в октябре будет всего три - 1, 29 и 30 октября. Метеозависимые люди в эти дни ощутят резкие перемены давления, головные боли, слабость, перемену настроения. Календарь магнитных бурь опубликован на Beauty HUB.

Так, 1 октября пройдет средней интенсивности магнитная буря. В этот день у людей, страдающих сердечно-сосудистыми недугами, может резко подскочить давление. У метеозависимых людей возможны головные боли, слабость и смена настроения. Поэтому на 1 октября лучше не планировать серьезных мероприятий и важных встреч.

Следующая магнитная буря охватит Землю уже 29 октября. В этот день вероятны ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. В этот день могут настигнуть бессонница, головокружение и смены артериального давления.

Сильная активность: календарь магнитных бурь на октябрь

Магнитные бури в Украине в октябре - появился календарь (коллаж РБК-Украина)

А 30-го дня месяца ожидается самая сильная буря в октябре. В этот день метеозависимым людям будет сложнее всего. Симптомы хронических заболеваний дадут о себе знать.

Чем опасны магнитные бури?

Важно помнить, что геомагнитные бури бьют по организму на молекулярном уровне. Во время магнитных бурь в организме сокращается выработка мелатонина – гормона, ответственного за суточные биоритмы и иммунитет. Это чревато нарушением гормонального баланса, а вместе с ним влияет на деятельность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.

У одних людей это приводит к повышению артериального давления и тахикардии, в то время как у других наблюдается полностью противоположная картина.

Ранее метеорологи рассказали, как уберечься от влияния магнитных бурь.

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