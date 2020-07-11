Земельный налог увеличится в 15 раз: в Украине владельцам паев готовят "сюрприз"

В Украине хотят ввести налог для малых фермеров (коллаж: РБК-Украина)

Законопроект о новом налоге для малых фермеров несет ряд рисков, считает эксперт

В Украине хотят ввести новый налог для рядовых владельцев земли, и законопроект №3131 - обязывающий ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода - уже вызвал массу дискуссий и споров. В итоге финансовый комитет Верховной Рады решил снизить размер будущего налога для малых фермеров с 1400 гривен на 1 га до чуть более 1200 гривен.

Президент Владимир Зеленский уже заявил о своей поддержке инициативы после доработки и подчеркнул, что это позволит вывести из тени весь сектор фермерства, и налоги должны платить все производители. В то же время глава государства в ходе рабочей поездки на Волынь указал на важность, чтобы законопроект "не затронул обычных селян, которые держат огороды для себя".

А вот премьер-министр Денис Шмыгаль назвал законопроект о введении минимального земельного налога преждевременным, особенно в условиях кризиса. Глава Кабмина на днях во время заседания правительства отметил, что не корректно поднимать арендную плату, когда фермеры просят поддержку от государства.

Помимо возникновения дополнительного налога - сейчас в Украине действует земельный налог за паи до 300 гривен в год - специалисты видят также риски другого рода. По мнению некоторых экспертов, законопроект о детенизации АПК способен вытеснить мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Также критики говорят, что формально новый налог будет распространяться на всех, но де факто агрофирмы и холдинги его платить не будут.

По словам эксперта экономических программ Украинского института будущего Даниила Монина, предлагаемые нововведения сильно увеличивают нагрузку на сельское хозяйство Украины. Об этом пишут "Факты".

"Фактически любой, кто владеет сельскохозяйственной землей или арендует ее, должен заплатить около 1,5 тысяч за гектар. При том, что продукции с него получает примерно на 20 тысяч (это если говорить о растениеводстве). Сейчас земельный налог составляет 0,3-1% от нормативной стоимости земли. Налоговое обязательство предлагается на уровне 5%. Получается, что крупные хозяйства ничего не будут платить по этому минимальному обязательству, погашая его другими налогами, в частности - на зарплату наемным работникам. А фермеры и мелкие хозяйства, которые обрабатывают землю, не привлекая рабочую силу со стороны, окажутся в большом проигрыше, поскольку сами себе зарплату не платят", - рассказал он.

Эксперт считает, что законопроект направлен против мелких фермеров, он будет способствовать переделу собственности в земельной сфере. Кроме того, вырастет общая налоговая нагрузка на сельхозпродукцию, и сельхозпредприятия будут экономить за счет аренды.

"Арендаторы будут предлагать собственникам паев минимальную цену аренды - ведь если те не сдадут кому-нибудь землю, то сразу же попадут под большой налог. Фактически для них земельный налог увеличится в 5-15 раз", - отметил эксперт.

По его мнению, крупные хозяйства смогут диктовать цены аренды.

Также это может повлиять на открывающийся рынок земли и способствовать переходу земли от мелких собственников к крупным, поскольку владельцы паев будут активно продавать землю, приносящую очень маленький доход.

Специалист скептически высказался о планах авторов законопроекта относительно способствования выводу из тени части сельского хозяйства и наполнения бюджета.

"Боюсь, что их просто на вилы поднимут... Я не верю, что смогут собрать намного больше налогов. Но вот с точки зрения передела собственности, выезда населения за рубеж на заработки, передачи земли в аренду крупным хозяйствам - такой процесс действительно ускорится", - поделился прогнозом эксперт.

Ранее мы писали о том, что украинцам придумали новый налог на землю и рассказывали, кому и сколько придется платить.

Как сообщалось, правительство планирует ввести мораторий на повышение налогов и сборов до следующего года.