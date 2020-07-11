Земельний податок збільшиться в 15 разів: в Україні власникам паїв готують "сюрприз"

В Україні хочуть ввести податок для малих фермерів (колаж: РБК-Україна)

Законопроект про новий податок для малих фермерів несе низку ризиків, вважає експерт

В Україні хочуть ввести новий податок для рядових власників землі, і законопроект №3131 - зобов'язує щорічно платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу - вже викликав масу дискусій і суперечок. У результаті фінансовий комітет Верховної Ради вирішив знизити розмір майбутнього податку для малих фермерів з 1400 гривень на 1 га до трохи більше ніж 1200 гривень.

Президент Володимир Зеленський вже заявив про свою підтримку ініціативи після доопрацювання і наголосив, що це дозволить вивести з тіні весь сектор фермерства, і податки мають платити всі виробники. Водночас глава держави у ході робочої поїздки на Волинь вказав на важливість, щоб законопроект "не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе".

А ось прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав законопроект про запровадження мінімального земельного податку передчасним, особливо в умовах кризи. Глава Кабміну днями під час засідання уряду зазначив, що не коректно підіймати орендну плату, коли фермери просять підтримку від держави.

Крім виникнення додаткового податку - зараз в Україні діє земельний податок за паї до 300 гривень на рік - фахівці бачать також ризики іншого роду. На думку деяких експертів, законопроект про детінізацію АПК здатний витіснити дрібних фермерів з їх землі великими агрокомпаніями. Також критики кажуть, що формально новий податок буде поширюватися на всіх, але де факто агрофірми та холдинги його платити не будуть.

За словами експерта економічних програм Українського інституту майбутнього Данила Моніна, пропоновані нововведення сильно збільшують навантаження на сільське господарство України. Про це пишуть "Факти".

"Фактично будь-хто, хто володіє сільськогосподарською землею або орендує її, повинен заплатити близько 1,5 тисяч за гектар. При тому, що продукції з нього отримує приблизно на 20 тисяч (це якщо говорити про рослинництво). Зараз земельний податок становить 0,3-1% від нормативної вартості землі. Податкове зобов'язання пропонується на рівні 5%. Виходить, що великі господарства нічого не будуть платити по цьому мінімальному зобов'язанню, погашаючи його іншими податками, зокрема - на зарплату найманим працівникам. А фермери та дрібні господарства, які обробляють землю, не залучаючи робочу силу з боку, виявляться у великому програші, оскільки самі собі зарплату не платять", - розповів він.

Експерт вважає, що законопроект спрямований проти дрібних фермерів, він сприятиме переділу власності в земельній сфері. Крім того, зросте загальне податкове навантаження на сільгосппродукцію, і сільгосппідприємства будуть економити за рахунок оренди.

"Орендарі будуть пропонувати власникам паїв мінімальну ціну оренди - адже якщо ті не здадуть кому-небудь землю, то одразу ж потраплять під великий податок. Фактично для них земельний податок збільшиться в 5-15 разів", - зазначив експерт.

На його думку, великі господарства зможуть диктувати ціни оренди.

Також це може вплинути ринок землі, який відкривається, і сприяти переходу землі від дрібних власників до великих, оскільки власники паїв будуть активно продавати землю, яка приносить дуже маленький дохід.

Спеціаліст скептично висловився про плани авторів законопроекту щодо сприяння виведення з тіні частини сільського господарства і наповненню бюджетів.

"Боюся, що їх просто на вила піднімуть... Я не вірю, що зможуть зібрати набагато більше податків. Але от з точки зору переділу власності, виїзду населення за кордон на заробітки, передачі землі в оренду великим господарствам - такий процес дійсно прискориться", - поділився прогнозом експерт.

Раніше ми писали про те, що українцям придумали новий податок на землю і розповідали, кому і скільки доведеться платити.

Як повідомлялося, уряд планує ввести мораторій на підвищення податків і зборів до наступного року.