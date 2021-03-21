Зеленый чай может быть опасен для здоровья женщин: что нужно знать

В зеленом чае содержится много витаминов – С, РР, группы В, а также макро и микроэлементы – цинк, фосфор, кальций, молибден. Все эти вещества способны восполнить недостаток полезных веществ в организме и при этом не добавлять лишний калорий. Также в зеленом чае есть флаваноиды, которые эффективно снижают уровень глюкозы в крови и защищают от инфекций, и кофеин, который дарит заряд бодрости.

В 2005 году ученые ВОЗ опубликовали исследование, которое подтверждало, что употребление зеленого чая может снизить риск развития рака молочной железы на 90%.

Однако в более поздних исследованиях этого напитка медики обнаружили, что постоянное употребление зеленого чая может принести еще и сильный вред организму женщины.

Американские гастроэнтерологи заявили в 2014 году, что 240 мл зеленого чая ежедневно в разы увеличивает риск заболеваний печени. Особенно опасным такой напиток является для беременных и кормящих женщин. Организм в такое время работает с повышенной нагрузкой на все жизненно важные органы. Кроме того, зеленый чай может негативно влиять на развитие плода у беременных.

Флавоноиды и дубильные вещества в зеленом чае тормозят синтез собственной фолиевой кислоты и существенно снижают усвояемость витаминов, которые обычно назначают беременным. Фолацин является основным элементом правильного формирования нервной трубки плода, и нехватка приводит к развитию тяжелых пороков.

Медики назвали самую опасную дозу чая – от 5 до 7 чашек средней крепости. Мало того, фолиевая кислота является очень важной в процессе оплодотворения и регулярное употребление зеленого чая может привести к бесплодию.

В первом триместре врачи призвали ограничить употребление зеленого чая до 1-2 чашек. Он помогает от токсикоза и несколько глотков по утрам помогает избавиться от неприятных ощущений.

Вторая опасность зеленого чая содержится в кофеине. Его доза в одной чашке напитка довольна высока и сравнима с одной чашкой кофе, а также намного выше той, что содержится в одной чашке черного чая.

По данным американской диетической ассоциации, кофеин способен проникать через плаценту к плоду и усложнять обмен веществ. Это является причиной рождения детей с низким весом, выкидышей, преждевременных родов.

В Американском колледже акушерства и гинекологии провели собственное исследование и установили, что зеленый чай затрудняет всасывание железа. А железодефицитная анемия – злейший враг беременных женщин и плода.