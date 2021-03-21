Зелений чай може бути небезпечним для здоров'я жінок: що потрібно знати

У зеленому чаї міститься багато вітамінів – С, РР, групи B, а також макро-та мікроелементи – цинк, фосфор, кальцій, молібден. Усі ці речовини здатні заповнити недолік корисних речовин в організмі й при цьому не додавати зайвих калорій. Також в зеленому чаю є флавоноїди, які ефективно знижують рівень глюкози в крові та захищають від інфекцій, і кофеїн, який дарує заряд бадьорості.

У 2005 році вчені ВООЗ опублікували дослідження, яке підтверджувало, що вживання зеленого чаю може знизити ризик розвитку раку молочної залози на 90%.

Однак у більш пізніх дослідженнях цього напою медики виявили, що постійне вживання зеленого чаю може принести ще й сильну шкоду організму жінки.

Американські гастроентерологи заявили у 2014 році, що 240 мл зеленого чаю щодня в рази збільшує ризик захворювань печінки. Особливо небезпечним такий напій є для вагітних і годуючих жінок. Організм у такий час працює з підвищеним навантаженням на всі життєво важливі органи. Крім того, зелений чай може негативно впливати на розвиток плода у вагітних.

Флавоноїди та дубильні речовини в зеленому чаю гальмують синтез власної фолієвої кислоти та істотно знижують засвоюваність вітамінів, які звичайно призначають вагітним. Фолацин є основним елементом правильного формування нервової трубки плода, і нестача призводить до розвитку тяжких вад.

Медики назвали саму небезпечну дозу чаю – від 5 до 7 чашок середньої міцності. Мало того, фолієва кислота є дуже важливою в процесі запліднення і регулярне вживання зеленого чаю може привести до безпліддя.

У першому триместрі лікарі закликали обмежити вживання зеленого чаю до 1-2 чашок. Він допомагає від токсикозу і кілька ковтків вранці допомагає позбутися неприємних відчуттів.

Друга небезпека зеленого чаю міститься в кофеїні. Його доза в одній чашці напою досить висока і порівнянна з однією чашкою кави, а також набагато вище тої, що міститься в одній чашці чорного чаю.

За даними американської дієтичної асоціації, кофеїн здатний проникати через плаценту до плоду й ускладнювати обмін речовин. Це є причиною народження дітей з низькою вагою, викиднів, передчасних пологів.

В Американському коледжі акушерства і гінекології провели власне дослідження і встановили, що зелений чай ускладнює всмоктування заліза. А залізодефіцитна анемія – найлютіший ворог вагітних жінок і плоду.