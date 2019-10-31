Зеленскому ставят палки в колеса его соратники: все подробности

Владимиру Зеленскому мешают работать люди из его окружения. Об этом заявил актер студии "Квартал 95" и друг президента Украины Евгений Кошевой в интервью Дмитрию Гордону.

Кошевой рассказал, что ему нравятся не все люди из окружения Зеленского. Свою позицию он объяснил тем, что среди соратников президента есть те, которые ставят ему палки в колеса.

При этом Кошевой подчеркнул, что эти люди дают ему непонятные советы. Он отказался называть конкретные фамилии, но подчеркнул, что скоро возле Зеленского этих людей не будет.

Зеленскому мешают люди из его окружения (видео: YouTube/В гостях у Гордона)

Кошевой также отметил, что в данное время глава государства хорошенько присматривается к этим людям, чтобы потом их убрать.

На вопрос Гордона, думал ли кто-нибудь из "Квартала 95", что Зеленский станет президентом, он ответил, что нет. Кроме того, Кошевой подчеркнул, что сериал "Слуга народа" создавался просто, как развлекательный проект, и в то время никто и не думал о настоящей политической карьере Зеленского.

Когда Зеленский все же решил баллотироваться на пост президента, его жена Елена сильно отговаривала мужа от этого. Но Зеленский решил по-другому и захотел что-то изменить в стране.

Напомним, что "Квартал 95" высмеял соратников Зеленского в новом видео. По сюжету, депутат партии "Слуга народа" впервые проголосовал против законопроекта.