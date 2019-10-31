Зеленському ставлять палиці в колеса його соратники: усі подробиці

Володимиру Зеленському заважають працювати люди з його оточення. Про це заявив актор студії "Квартал 95" і друг президента України Євген Кошовий в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Кошовий розповів, що йому подобаються не всі люди з оточення Зеленського. Свою позицію він пояснив тим, що серед соратників президента є ті, які ставлять йому палиці в колеса.

При цьому Кошовий підкреслив, що ці люди дають йому незрозумілі поради. Він відмовився називати конкретні прізвища, але підкреслив, що скоро біля Зеленського цих людей не буде.

Зеленському заважають люди з його оточення (відео: YouTube/В гостях у Гордона)

Кошовий також зазначив, що в даний час глава держави гарненько придивляється до цих людей, щоб потім їх прибрати.

На питання Гордона, чи думав хто-небудь з "Кварталу 95", що Зеленський стане президентом, він відповів, що ні. Крім того, Кошовий підкреслив, що серіал "Слуга народу" створювався просто, як розважальний проект, і в той час ніхто і не думав про справжню політичну кар'єру Зеленського.

Коли Зеленський все ж вирішив балотуватися на пост президента, його дружина Олена сильно відмовляла чоловіка від цього. Але Зеленський вирішив по-іншому і захотів щось змінити в країні.

Нагадаємо, що "Квартал 95" висміяв соратників Зеленського у новому відео. За сюжетом, депутат партії "Слуга народу" вперше проголосував проти законопроекту.