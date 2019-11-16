Зеленскому сейчас трудно: Сенцов откровенно высказался про президента

Владимир Зеленский может стать управляемым и зависимым из-за того, что система способна перемолоть политика. Такой вариант допустил Олег Сенцов в интервью "ВВС Украина", говоря о своем отношении к президенту Украины.

Бывший узник Кремля отметил, что время расставит все точки над і и покажет, насколько уместна критика в адрес Зеленского относительно его возможной зависимости в принятии решений.

"Один человек не может все проконтролировать, если ему определенные силы будут мешать или создавать некое информационное поле, то, соответственно, можно его вести куда-то, куда они хотят, а не хочет ли он", - сказал Сенцов.

Сенцов считает, что Зеленскому как президенту сейчас трудно (Фото: РБК-Украина)

Режиссер заметил, что сделать совсем несложно.

"Поэтому я понимаю, что ему трудно в этом смысле. И его дальнейшие действия покажут, как на него влияют тот же Коломойский, или Портнов, или Аваков и другие люди. Это продемонстрируют его действия", - уверен Сенцов.

Также он высказал мнение, что Зеленскому сейчас тяжело, потому что он недавно возглавил государство и пока не очень хорошо разбирается, входит в курс дела.

"Но посмотрим, будет ли его искренность настоящей и выльется в какие-то действия, или все-таки это все ширма, это все маска, и все на самом деле не так", - сказал Сенцов.

Также экс-заложник РФ объяснил, почему ранее назвал Зеленского "вишенкой на торте". Сенцов отметил, что сказал это в контексте масштабного обмена узниками между Украиной и Россией.

Сенцов рассказал о роли Зеленского в обмене пленными (Фото: РБК-Украина)

"Имеется в виду обмен, все эти пять лет люди делали работу. Как коржи для "Наполеона": один, потом еще один. Делали, делали, пока эта большая работа не стала давить на Путина, и ему пришлось сорваться. Зеленский сделал последний шаг, потому что именно с его приходом Путин уже психологически мог нас отдать. Порошенко он нас отдать не мог, потому что с ним уже договориться было невозможно. А с Зеленским он хочет договориться, но на своих условиях. И поэтому он сделал такой шаг на встречу. Понятно, что к этому шаг на встречу сделала Европа: вернула Россию в ПАСЕ, затем Путин сделал свой шаг. Роль Зеленского была последней, ключевой, некий золотник... Он сделал свою работу, но это была последняя работа, которая основывалась на бэкграунде, который делали тысячи людей пять лет", - заявил режиссер.

Сенцов добавил, что после короткой встречи в аэропорту после возвращения виделся с Зеленским еще один раз - во время выступления подарил ему банку с бирками освобожденных.

Сенцов рассказал о своем отношении к Зеленскому (Фото: РБК-Украина)

"Если Зеленский делает то, что мне нравится, я говорю: да, хорошо. Если он делает что-то плохое, как было с общением с ополченцами, то, я считаю, что он не может так себя вести. Я сказал, что это плохо и написал об этом пост. Я ни к кому не заискиваю, оцениваю действия конкретного человека. Сделал хорошо - молодец. Сделал плохо - это плохо. Вот и все. Черное называю "черным", белое - "белым", и все", - подчеркнул Сенцов.