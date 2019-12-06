Зеленскому припомнили его "слезное" обращение к Путину: заберите меня

Перед встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина во время нормандского саммита 9 декабря в сети вспомнили скандальное видео, на котором тогда еще шоумен и лидер "Квартал 95" обращается к президенту РФ с просьбой забрать его за долги.

Ролик с фрагментом игры Сборной 21 века, посвященной 40-летию Клуба веселых и находчивых в ноябре 2001 года, опубликовал блогер Михаил Голуб в своем Twitter.

По сюжету, персонажи игры "Последний герой" живут на острове, и после того, как они узнали про постоянную съемку многочисленными камерами, комики решили обратиться к своим президентам.

"Это все ерунда, мужики! Так нас никто не заметит! Надо обратиться к президентам", - предложил Зеленский.

Юмористы обращаются к главам Армении и Беларуси, после чего наступила очередь "квартальщика".

"Леонид Данилович!... Помолчите, вы что, не видете, что я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя - да что там моя? - судьба всей Украины! Владимир Владимирович, заберите меня пожалуйста, ну хоть за долги, я вас очень прошу", - говорит Зеленский со "слезами" на глазах, прижав руку к сердцу.

Видео: Зеленский обратился к Путину - в сети вспомнили скандальную сценку в КВН

Пользователи сети на фоне подготовки к анонсированному на 9 декабря нормандскому саммиту, который пройдет впервые за три года, и разговора презиидента Украины Зеленского с Путиным "вспомнили" видео 9-летней давности и делятся своими впечатлениями о номере, уже с учетом современных реалий.

Ростов не резиновый. А дубинки - резиновые.

Заберем, мужик, не бойся. У нас в Ростове места хватит для вас всех. Дело времени...

Позорище.

Краткое содержание телефонного разговора Зеленского с Путиным.

Зеленский обратился к Путину - в сети вспомнили скандальную сценку в КВН (Скрин комментариев: youtube.com)