Зеленському пригадали його "слізне" звернення до Путіна: заберіть мене

Перед зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна під час нормандського саміту 9 грудня в мережі згадали скандальне відео, на якому тоді ще шоумен і лідер "Квартал 95" звертається до президента РФ із проханням забрати його за борги.

Ролик із фрагментом гри Збірної 21 століття, присвяченої 40-річчю Клубу веселих та кмітливих у листопаді 2001 року, опублікував блогер Михайло Голуб у своєму Twitter.

За сюжетом, персонажі гри "Останній герой" живуть на острові, і після того, як вони дізналися про постійну зйомку численними камерами, коміки вирішили звернутися до своїх президентів.

"Це все дурниці, мужики! Так нас ніхто не помітить! Треба звернутися до президентів", - запропонував Зеленський.

Гумористи звертаються до глав Вірменії та Білорусі, після чого настала черга "квартальщика".

"Леоніде Даниловичу!... Помовчіть, ви що, не бачите, що я зараз звертаюся до людини, від якої залежить моя - та що там моя? - доля всієї України! Володимире Володимировичу, заберіть мене будь ласка, ну хоча б за борги, я вас дуже прошу", - каже Зеленський зі "сльозами" на очах, притиснувши руку до серця.

Відео: Зеленський звернувся до Путіна - в мережі згадали скандальну сценку в КВК

Користувачі мережі на тлі підготовки до анонсованого на 9 грудня нормандскому саміту, який відбудеться уперше за три роки, і розмови презиидента України Зеленського з Путіним "згадали" відео 9-річної давності та діляться своїми враженнями про номер, вже з урахуванням сучасних реалій.

Ростов не гумовий. А палиці - гумові.

Заберемо, мужик, не бійся. У нас в Ростові місця вистачить для всіх вас. Справа часу...

Ганьба.

Короткий зміст телефонної розмови Зеленського з Путіним.

Зеленський звернувся до Путіна - в мережі згадали скандальну сценку в КВК (Скрін коментарів: youtube.com)