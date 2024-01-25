Зеленському - 46. Як змінився президент за роки при владі (фото)

25 січня президент України Володимир Зеленський відзначає свій 46-й день народження. Цьогоріч він заборонив вітати його, допоки не з'ясують деталі падіння Іл-76 в РФ.
Про те, як Володимир Зеленський змінився за 5 років при владі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використали джерела: YouTube-канал Офісу президента, Вікіпедія, Громадське, President.gov.ua.
У ніч на 1 січня 2019 року Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти України. І вже 1 березня в першому турі виборів за Зеленського проголосували 30,24% виборців (5 714 034 особи). У другому турі він переміг Петра Порошенка, отримавши 73,22% голосів.
20 травня 2019 року Володимир Зеленський офіційно став президентом України, прийнявши присягу.
"Моє обрання доводить: громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей "відкатів", "потоків", "дерибанів". Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу", - заявив Зеленський під час інавгураційної промови.
Одним із секретів успіху на виборах експерти називають те, що українці тоді голосували не так за Зеленського, як проти Порошенка. Вагомим чинником стало й те, що Зеленський заявив, що йде лише на один президентський термін.
Експерти пророкували падіння рейтингу Зеленського практично одразу після оголошення результатів виборів. Втім цього не сталося навіть за рік при владі.
У розмові з журналістами у 2022 році Зеленський зізнався, що на сон він почав виділяти близько 5-6 години, якщо немає форс-мажорів. Перші місяці він фактично жив в Офісі Президента.
"Дуже складно оцінити, чи змінився його характер. Можу сказати, що є риси, які зараз стали гострішими й більш важливими. Це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі для будь-якої людини, але в тій ситуації, у якій ми всі зараз, для президента нашої країни вони дуже важливі", - розповіла Олена Зеленська про свого чоловіка.
Вона також зазначила, що Зеленський став більш сентиментальним у якихось простих речах. Причиною цього Олена вважає став брак спілкування із родиною та дітьми.
"Його можна потішити зараз будь-якою дрібничкою, яка пов'язана з дітьми, - надіслати фотографію сина або переповісти, що розповіла донька. І його це зараз дуже емоційно торкається. Раніше таким чутливим він не був", - поділилась жінка.
Додамо також, що із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент змінив строгі костюми на стиль мілітарі та почав у ньому з'являтись навіть на офіційних заходах. Гарант держави став значно жорсткішим у поведінці, що помітно із манери його промов та ведення переговорів.
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