Зеленского ждут в "Квартале 95": актеры сделали заявление (видео)

Актеры "Квартала 95" рассказали, как студия будет работать без Владимира Зеленского
Актеры студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов рассказали, как им живется без Владимира Зеленского. О трудностях и планах на будущее юмористы поведали в Сніданке на 1+1.
По словам знаменитых актеров "Вечернего Квартала" после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, в их отношениях с президентом ничего не изменилось.
Евгений Кошевой прокомментировал также слухи о его политическом будущем при президенте Зеленском.
Ведущий утреннего шоу Егор Гордеев попросил политиков поднять руки и окровенно признаться, идут они в политику или нет.
"Не иду я в политику", - сказал Кошевой и поднял руку.
Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (скрин: YouTube/Сніданок з 1+1)
А Пикалов подшутил "что-то у меня рука не поднимается", но затем все же поднял руку и сказал, что не пойдет в политику.
Также в эфире показали отрывок из шоу "Вечернего Квартала" без Зеленского, который уже показали в Турции, а вскоре презентуют и в Украине.
Кошевой рассказал также, принимает ли Владимир Зеленский участие в написании сценариев и постановке шоу.
"Да нет, у него столько дел, что я думаю, ему не до этого", - сказал кварталовец.
Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (скрин: YouTube/Сніданок з 1+1)
А Пикалов сказал, что первая леди Елена Зеленская практически каждое утро приезжает в студию и помогает в работе над проектами, в частности над сценариями к "Женскому Кварталу".
"Она говорит, что эта работа ей помогает", - сказал Пикалов.
Юмористы также заявили, что они продолжат шутить на политические темы при президенте Зеленском.
Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (скрин: YouTube/Сніданок з 1+1)
Ведущий озвучил "вопросы президенту Зеленскому", которые ранее были выбраны в рамках конкурса на "лучший вопрос".
На вопрос "Будет ли Зеленский подрабатывать на сцене Вечернего Квартала", Пикалов пошутил, что с президентской зарплатой ему придется подрабатывать. Именно это вопрос стал победителем конкурса.
Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)
Ранее стало известно, что в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменят уже известные украинцам юмористы.
Также сообщалось, что актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году.