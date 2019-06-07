Зеленского ждут в "Квартале 95": актеры сделали заявление (видео)

Актеры студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов рассказали, как им живется без Владимира Зеленского. О трудностях и планах на будущее юмористы поведали в Сніданке на 1+1.

По словам знаменитых актеров "Вечернего Квартала" после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, в их отношениях с президентом ничего не изменилось.

Евгений Кошевой прокомментировал также слухи о его политическом будущем при президенте Зеленском.

Ведущий утреннего шоу Егор Гордеев попросил политиков поднять руки и окровенно признаться, идут они в политику или нет.

"Не иду я в политику", - сказал Кошевой и поднял руку.

Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (скрин: YouTube/Сніданок з 1+1)

А Пикалов подшутил "что-то у меня рука не поднимается", но затем все же поднял руку и сказал, что не пойдет в политику.

Также в эфире показали отрывок из шоу "Вечернего Квартала" без Зеленского, который уже показали в Турции, а вскоре презентуют и в Украине.

Кошевой рассказал также, принимает ли Владимир Зеленский участие в написании сценариев и постановке шоу.

"Да нет, у него столько дел, что я думаю, ему не до этого", - сказал кварталовец.

Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (скрин: YouTube/Сніданок з 1+1)

А Пикалов сказал, что первая леди Елена Зеленская практически каждое утро приезжает в студию и помогает в работе над проектами, в частности над сценариями к "Женскому Кварталу".

"Она говорит, что эта работа ей помогает", - сказал Пикалов.

Юмористы также заявили, что они продолжат шутить на политические темы при президенте Зеленском.

Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (скрин: YouTube/Сніданок з 1+1)

Ведущий озвучил "вопросы президенту Зеленскому", которые ранее были выбраны в рамках конкурса на "лучший вопрос".

На вопрос "Будет ли Зеленский подрабатывать на сцене Вечернего Квартала", Пикалов пошутил, что с президентской зарплатой ему придется подрабатывать. Именно это вопрос стал победителем конкурса.

Кошевой и Пикалов рассказал о судьбе Студии "Квартал 95" без Зеленского (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Ранее стало известно, что в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменят уже известные украинцам юмористы.

Также сообщалось, что актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году.