Сколько президент Зеленский зарабатывает за 1 час: названа сумма

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский приходит на работу в восемь утра и уходит позже всех

Владимир Зеленский работает по 14 часов в день. Президент Украины приходит на работу на восемь утра, а уходит с кабинета на Банковой около 22:00. При этом, как рассказал первый замглавы Администрации Президента Сергей Трофимов, перед началом рабочего дня Владимир Александрович успевает заскочить в спортзал.

Владимир Зеленский в спортзале на Банковой (фото: facebook.com/zelenskiy95)

В интервью "Украинской правде" Трофимов отметил, что все остальные сотрудники АП приходят на работу в 8:30, а полноценный рабочий день у них начинается в 9:00.

"Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", - рассказал замглавы АП и добавил, что поначалу все работники администрации вместе с Зеленским засиживались до часу-двух ночи, но сейчас заканчивают работу где-то в 10 вечера.

Также Трофимов убежден в том, что Зеленский очень ответственный человек и ему важно доверие людей.

"Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно - трудно сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны", - резюмировал чиновник.

Сколько зарабатывает президент Зеленский

Отметим, что заработная плата президента Украины на сегодняшний день составляет 28 тыс. грн (с мая 2016 года). Скорее всего, зарплата Зеленского состоит исключительно из должностного оклада, и он пока не получает премий или надбавок.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Интересно, что согласно статье 50 КЗоТ Украины нормальная продолжительность рабочего времени работников бюджетной сферы, коим является Владимир Зеленский, не может превышать 40 часов в неделю.

Но если бы труд главы государства оплачивался почасово, то, соответственно, Зеленский со своим 14-часовым рабочим днем получал бы намного большую з/п. А так как зарплата в 28 тыс. грн выплачивается исходя из восьмичасового рабочего дня, то получается, что президенту Владимиру Зеленскому перепадает 100 грн в час. Если бы он не перерабатывал (переработка президента превышает установленную норму на 30 часов в неделю), то в час получал бы 175 грн.

Добавим, что средняя заработная плата в апреле в Украине составила 10 269 грн.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что ест, пьет и готовит Владимир Зеленский, а также расписали рецепты его любимого блюда.