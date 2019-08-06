У Зеленского зделали заявление о доступе к ВКонтакте и Одноклассники

О запрете российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" высказался советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров. Об этом он рассказал во время интервью изданию Ліга.net.

По мнению Федорова, руководителя диджитал-направления партии "Слуга народа", он не рекомендовал бы снимать блокаду со скандальных социальных сетей. Политик утверждает, что не видит в этом целесообразности.

"Там довольно много контента, который негативно влияет на украинцев", - отмечает Михаил Федоров.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров (фото: РБК-Украина)

Также Федоров рассказал, будут ли продлены санкции относительно соцсетей, когда истечет их срок действия.

"Я бы рекомендовал. К сожалению, "Вконтакте" стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно", - ответил политик.

Напомним, 15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против России, согласно которым был заблокирован доступ ко всем ресурсам сервиса Mail.Ru Group. В связи с этим были заблокированы российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". И даже появление петиции на сайте президента с требованием разблокировать "ВКонтакте" не повлияло на решение пятого президента Украины.

К слову, не так давно сотрудницу прокуратуры Донецкой области, Наталью Солдатову, которая 18 лет проработала в органах, уволили за "лайки" в социальной сети "Одноклассники".