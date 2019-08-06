У Зеленського зробили заяву про доступ до ВКонтакте і Одноклассники

Про заборону російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Одноклассники" висловився радник президента України Володимира Зеленського Михайло Федоров. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню Лига.net.

На думку Федорова, керівника діджитал-напрямку партії "Слуга народу", він не рекомендував би знімати блокаду з скандальних соціальних мереж. Політик стверджує, що не бачить у цьому доцільності.

"Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців", - зазначає Михайло Федоров.

Володимир Зеленський і Михайло Федоров (фото: РБК-Україна)

Також Федоров розповів, чи будуть продовжені санкції щодо соцмереж, коли закінчиться термін їх дії.

"Я б рекомендував. На жаль, "Вконтакте" стало спецоперацією Росії проти України. Після уходу Павла Дурова це очевидно", - відповів політик.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року Петро Порошенко підписав указ про продовження санкцій проти Росії, згідно з яким був заблокований доступ до всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. У зв'язку з цим були заблоковані російські соціальні мережі "ВКонтакте" і "Одноклассники". І навіть поява петиції на сайті президента з вимогою розблокувати "ВКонтакте" не вплинула на рішення п'ятого президента України.

До речі, не так давно співробітницю прокуратури Донецької області, Наталю Солдатову, яка 18 років пропрацювала в органах, звільнили через "лайки" в соціальній мережі "Одноклассники".