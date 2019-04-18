Зеленский сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский разъяснил свою позицию по запрету российских соцсетей

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сравнивает ситуацию с запретом российских сайтов и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" с парковками в Киеве. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По его мнение, запрет российских соцсетей оказался малоэффективным.

"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят… Мое мнение: эта ситуация - я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, - оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение - и "хлопни" те", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет на российские.

"В чем вообще наша история, в чем наша проблема? Мы ничего не доносим обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано и после информационной политики, которую они введут? Это должно работать?". Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил". И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути", - добавил кандидат.

Напомним, по состоянию на апрель 2019 года социальная сеть "ВКонтакте", несмотря на запрет в 2017 году, оставалась в топ-4 по популярности в Украине.

По данным Freedom House, Украина входит в пятерку стран, где больше всего ограничивали свободу в интернете.