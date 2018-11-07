ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Раде рассказали, что мотивировало Луценко заявить об отставке

Новости » Политика    07.11.2018 - 09:56
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Луценко в узком кругу говорил об отставке после провала снятия неприкосновенности с бывших регионалов

Генеральный прокурор Юрий Луценко в узком кругу уже озвучивал идею об отставке в связи с тем, что ему не дают снять неприкосновенность с бывших регионалов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра на публику: зачем генпрокурор Юрий Луценко просил депутатов его уволить".

Источник РБК-Украина в парламентской коалиции подчеркнул, что Луценко озвучил идею подать в отставку в узком кругу еще несколько дней назад, до смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Такую мысль он закидывал еще до смерти Гандзюк. Мотивация - депутаты не дают ему снимать неприкосновенность с регионалов, например, с (Александра, - ред.) Вилкула, невозможно работать, пусть (Мустафа, - ред.) Найем руководит следствием по телевизору, и так далее. Он понимал, что голосов не будет, но выглядеть он будет как борец. А тут еще и такой повод. Чистый пиар", - сказал собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко заранее согласовал свое заявление об отставке с Петром Порошенко и его окружением, поэтому вчерашний демарш не стал сюрпризом для президента.

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку Луценко.

 

Вся информация по делу Гандзюк будет засекречена, - Луценко Луценко заявил про 12 вероятных заказчиков убийства Гандзюк
Новости Украины Юрий ЛуценкоГПУотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь