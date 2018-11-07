В Раде рассказали, что мотивировало Луценко заявить об отставке

Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Луценко в узком кругу говорил об отставке после провала снятия неприкосновенности с бывших регионалов

Генеральный прокурор Юрий Луценко в узком кругу уже озвучивал идею об отставке в связи с тем, что ему не дают снять неприкосновенность с бывших регионалов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра на публику: зачем генпрокурор Юрий Луценко просил депутатов его уволить".

Источник РБК-Украина в парламентской коалиции подчеркнул, что Луценко озвучил идею подать в отставку в узком кругу еще несколько дней назад, до смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Такую мысль он закидывал еще до смерти Гандзюк. Мотивация - депутаты не дают ему снимать неприкосновенность с регионалов, например, с (Александра, - ред.) Вилкула, невозможно работать, пусть (Мустафа, - ред.) Найем руководит следствием по телевизору, и так далее. Он понимал, что голосов не будет, но выглядеть он будет как борец. А тут еще и такой повод. Чистый пиар", - сказал собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко заранее согласовал свое заявление об отставке с Петром Порошенко и его окружением, поэтому вчерашний демарш не стал сюрпризом для президента.

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку Луценко.