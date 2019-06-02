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Зеленського помітили на "Олімпійському": що відбувається (відео)

STYLERПерсони    02.06.2019 - 16:42
Зеленського помітили на "Олімпійському": що відбувається (відео)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимира Зеленського зняли на відео глядачі на стадіоні

Володимир Зеленський прийшов на концерт MONATIK'а на НСК "Олімпійський" у суботу, 1 червня. Відео появи президента України на стадіоні опублікувало видання "Букви".

Глядачі, присутні на концерті зняли, як Володимир Зеленський проходить вгору по рядах. Він привітав глядачів, які його помітили.

На президенті були вдягнені футболка, джинси і спортивне взуття.

До слова, окрім Володимира Зеленського на концерт Дмитра Монатіка на НСК "Олімпійський" прийшло ще 50 тисяч глядачів.

Зеленський відвідав концерт MONATIK'а на Олімпійському (відео: YouTube/Літери)

Раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.

А також повідомляли про те, що популярний український ведучий потроллив президента України за шаурму.

До речі, нещодавно Володимир Зеленський опублікував милі фото з сім'єю. Фотосесію президент присвятив Міжнародному дню захисту дітей.

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