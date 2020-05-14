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У Зеленского сделали заявление про выборы мэра Киева: куча желающих

STYLERПерсоны    14.05.2020 - 19:12
У Зеленского сделали заявление про выборы мэра Киева: куча желающих
Выборы мэра Киева (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" рассказали, кого будут поддерживать на выборах в мэры Киева

Выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года. И в партии "Слуга народа" говорят, что у них есть достойные кандидаты, что могут составить конкуренцию действующему мэру - Виталию Кличко.

Такое заявление сделал глава партии СП Александр Корниенко, пишет Апостроф. Нардеп говорит, что в будущем собираются обсуждать вероятных кандидатов. При этом на пост столичного главы претендуют, как люди из команды Зеленского, так и со стороны. Политик назвал фамилии вероятных кандидатов - среди них Тищенко и Ткаченко.

"Я думаю, что если будет публичный праймериз, то в нем будут все принимать участие: Николай Тищенко, Александр Ткаченко и еще есть куча желающих, даже внутри нашей партии", - заявил он.

Корниенко говорит, что с кандидатом от партии они будут определяться или внутри партии, или же будут спрашивать киевлян. Он отметил, что такие закрытые опросы проводятся уже сейчас.

Нардеп не исключает, что "Слуга народа" поддержит кандидатуру Кличко, если того захотят избиратели СН в столице.

"Конечно, у нас нет такого противостояния с Кличко как, к примеру, с Филатовым, хотя, я думаю, что от нас все-таки будет кандидат, который в честной борьбе с Кличко попытается победить, объяснив, что мы собираемся делать с городом, и чем это будет отличаться от того, что делается сейчас", - резюмировал Корниенко.

Ранее мы писали, что Киев может перейти на адаптивный карантин уже с 22 мая.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины выборы
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