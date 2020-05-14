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У Зеленського зробили заяву про вибори мера Києва: купа бажаючих

STYLERПерсони    14.05.2020 - 19:12
У Зеленського зробили заяву про вибори мера Києва: купа бажаючих
Вибори мера Києва (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У партії "Слуга народу" розповіли, кого підтримуватимуть на виборах в мери Києва

Вибори мера Києва повинні відбутися 25 жовтня 2020 року. І в партії "Слуга народу" кажуть, що у них є гідні кандидати, які можуть скласти конкуренцію діючому меру - Віталію Кличку.

Таку заяву зробив глава партії СП Олександр Корнієнко, пише Апостроф. Нардеп каже, що в майбутньому збираються обговорювати ймовірних кандидатів. При цьому на посаду столичного голови претендують, як люди з команди Зеленського, так і зі сторони. Політик назвав прізвища ймовірних кандидатів - серед них Тищенко та Ткаченко.

"Я думаю, що якщо буде публічний праймеріз, то в ньому будуть брати участь: Микола Тищенко, Олександр Ткаченко і ще є купа бажаючих, навіть всередині нашої партії", - заявив він.

Корнієнко каже, що з кандидатом від партії вони будуть визначатися або усередині партії, або ж будуть питати киян. Він зазначив, що такі закриті опитування проводяться вже зараз.

Нардеп не виключає, що "Слуга народу" підтримає кандидатуру Кличка, якщо того захочуть виборці СН у столиці.

"Звичайно, у нас немає такого протистояння з Кличком як, приміром, з Філатовим, хоча, я думаю, що від нас все-таки буде кандидат, який у чесній боротьбі з Кличком спробує перемогти, пояснивши, що ми збираємося робити з містом, і чим це буде відрізнятися від того, що робиться зараз", - резюмував Корнієнко.

Раніше ми писали, що Київ може перейти на адаптивний карантин вже з 22 травня.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України выборы
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