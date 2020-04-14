Притула - мэр Киева? Шоумен сделал важное заявление

Сергей Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Притула рассказал, будет ли претендовать на должность мэра Киева

Сергей Притула рассказал, будет ли он баллотироваться в мэры Киева на очередных выборах в октябре 2020 года. Ведь по последнему соцопросу шоумен и волонтер занимает вторую строчку в рейтинге после Виталия Кличко.

Отметим, что хотя Притула о своих политических амбициях не заявлял, большой процент киевлян хотел бы его видеть в роли следующего городского главы.

Шоумен говорит, что его удивляет "откуда растут корни" у этих опросов, ведь за последние несколько недель он видел уже три или четыре такие социологии, пишет Украинская правда.

"В какой-то (социологии. - Ред.) я есть, в какой-то меня нет. В одной у Кличко какие-то там проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", - говорит Притула.

По мнению телеведущего, в стране происходит "страшное", и он не понимает, зачем сейчас все эти рейтинги.

"Мне забавно, потому что я знаю, что мою скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине. Откуда столько интереса ко мне, я понятия не имею", - удивляется шоумен и отшучивается, что ему это все льстит.

Несмотря на все рейтинги и соцопросы, Сергей Притула утверждает, что не является участником какой-либо компании и вообще у него другие приоритеты.

Это забота о семье, это простой на работе из-за карантина, ну и конечно же волонтерская помощь военным, куда шоумен продолжает собирать и отправлять средства, ведь "война на карантин не уходила".

"Сейчас это (участие в выборах. - Ред.) абсолютно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные потребности", - сказал он.

Ранее мы писали, что Сергей Притула жестко высмеял соратника Владимира Зеленского.