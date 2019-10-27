Зеленского подставили люди из его окружения: что на самом деле произошло в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский двое суток находился в Золотом, куда прибыл для регулирования отношений с добровольцами и разведения ВСУ. Но встреча, по мнению известного блогера Алексея Арестовича могла быть подставой. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению блогера, "постановочная сцена" в Золотом может означать подставу со стороны МВД.

"Что же значит вчерашняя, постановочная сцена, когда полицейский Вадим Троян завел президента страны к группе вооруженных неизвестных, занявших оборону в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения?.. 1. Варианты: а) Зеленский шел туда под очень серьезные, формально оговоренные гарантии безопасности, в противном случае УДО никогда бы его туда не допустило. б) решение было спонтанным, на месте. В таком случае гарантией выступал сам Троян, заместитель министра внутренних дел. В любом случае, организованная группа лиц с оружием была ранее пропущена в указанный район конкретными сотрудниками/военнослужащими МВД Украины, которые несли службу в конкретное время, на конкретном КПП, обеспечивая режим. 2. Это значит, что вчера реализовывался сценарий руководства МВД, простыми словами — "подстава", — написал он в Facebook.

По мнению Арестовича, идея этой подставы была простой.

"В столкновении с добровольцами (ветеранами "Азова", функционерами "Национального корпуса"), Зеленский теряет лицо, в том или ином варианте: или проигрывая спор, снимаемый на камеру (повторение сценария визита Порошенко в штаб "Азова" в Новолуганском), или хамит в ответ, что тоже его не украшает. Зеленский перебыковал "азовцев", действие пошло по второму варианту", — пишет блогер.

Он уверен, что продолжает реализовываться сценарий руководства МВД на приватизацию протеста "Национальным корпусом", и перемещение Авакова в позицию, когда он выступает единственным гарантом разрешения непростой ситуации конфликта по линии "ОП — добровольцы".

"Месседж, который оседает в мозгах неравнодушных граждан: — "добровольцы "Нацкорпуса" — единственные, кто на деле противостоит быковатому хаму, сдающему страну". Попутно подставляется армия, "…допустившая присутствие вооруженных лиц в зоне ответственности", — уверен он.

Алексей Арестович о встрече Зеленского с добровольцами в Золотом (скриншот: facebook.com/alexey.arestovich)

Напомним, что ранее Зеленский сделал громкое заявление об учителях и чиновниках.