ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский сделал громкое заявление об учителях и чиновниках

STYLERПерсоны    26.10.2019 - 15:47
Зеленский сделал громкое заявление об учителях и чиновниках
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский заявил, что сокращение не коснется учителей и врачей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников. При этом сокращение штата/зарплаты не должно коснуться работников сферы образования и медицины. Об этом гарант Украины заявил в социальной сети Facebook на официальной странице.

Как сообщается, решение о сокращении финансирования чиновников было принято во время совещания по подготовке госбюджета на 2020 год.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Послушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - заявил Зеленский.

Зеленский сделал громкое заявление об учителях и чиновниках

Владимир Зеленский (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленский сделал громкое заявление об учителях и чиновниках

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Ранее сообщалось, что на первом слушании плана госбюджета-2020 финансинование СНБО было предложено увеличить в 158 раз. Президент Владимир Зеленский готовится к укреплению позиций украинской армии в гибридной войне с Россией. Такой вывод сделали пользователи социальных сетей после публикации плана госбюджета на 2020 год. В сети также сделали другие предположения по поводу назначения выделенных средств.

Также ранее Зеленский заверил, что льготы для военных не отменят. Кроме того, была обсуждена ситуация на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

В ОП рассказали детали визита Зеленского в Золотое Зеленский посетил добровольцев в Золотом
Новости Украины Владимир ЗеленскийГосбюджет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь