Будущие граждане Украины: Зеленский оконфузился в новом видеообращении

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимира Зеленского раскритиковали за ошибку

Владимир Зеленский оконфузился с поздравлением к Дню Конституции. В новом видеообращении к украинцам президент допустил грубую ошибку, которая перечит законодательству Украины.

Так, в своей речи президент Украины предложил жителям страны новый флешмоб: записать короткое видео с рассказом об одной из любимых статей Конституции.

Зеленский процитировал свою любимую статью из главного документа страны: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью".

Напоследок Владимир Зеленский сообщил о новой инициативе - создании книги "Конституция для самых маленьких". При этом президент назвал детей "будущими гражданами Украины", хотя согласно ЗУ "О гражданстве", ребенок, рожденный в Украине, считается ее гражданином.

Зеленский оконфузился в поздравлении с Днем Конституции (скрин: zakon.rada.gov.ua)

Отметим, что даже ребенок, рожденный в семье иностранцев, которые пребывают на территории страны на законных основаниях, считается гражданином Украины.

К слову, президент также подшутил над депутатами, сказав, что они могут не брать участие в флешмобе, поскольку все и так знают их любимую статью - статью 80 "о неприкасаемости".

Зеленский оконфузился в поздравлении с Днем Конституции (видео: facebook.com/zelenskiy95)

Подобный промах заметили и пользователи сети, которые посоветовали президенту повнимательнее изучить украинское законодательство.

"Наши дети - не будущие граждане Украины, они получают гражданство при рождении", - написала комментатор.

"Не поняла, сейчас дети не граждане Украины? А кто они тогда и когда получат гражданство", - поинтересовалась еще одна пользователь.

Зеленский оконфузился в поздравлении с Днем Конституции (скрин: facebook.com)

К слову, недавно Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".

Напомним, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос в военную прокуратуру.

Ранее мы писали, что 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая требовала отставку президента вместе со своим товарищем в центре города Ровно, суд признал виновной.