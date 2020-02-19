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На Зеленського гнівно накинулася мешканка Донбасу (відео)

STYLERПодії    19.02.2020 - 12:43
На Зеленського гнівно накинулася мешканка Донбасу (відео)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

На Володимира Зеленського з обвинуваченнями накинулася жінка з Донбасу

Володимир Зеленський під час візиту у Бориспільську лікарню інтенсивної терапії 19 лютого потрапив в неприємну ситуацію. На президента накинулася жінка із звинуваченнями в зраді. У мережі з'явилося відео з гучними висловлюваннями в сторону Зеленського.

На запису видно, як президент йде по коридору в супроводі керівництва лікарні та охорони. В цей час якась жінка починає з гнівом вигукувати: "Зеленський, ти зрадник!".

"Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія?" - кричала жінка, закликаючи президента відповісти на її питання.

Вона назвала себе представницею народу і мешканкою Донецька.

На Зеленського накинулася мешканка Донбасу в Борисполі (відео: YouTube/НАШ)

Зазначимо, що Зеленський приїхав оглянути корпус скандальної лікарні Борисполя, яка знаходилася в аварійному стані.

Головлікар показав президенту різні корпуси, в деяких з них ремонт майже завершено, а подекуди ще тривають будівельні роботи. Зеленському пообіцяли, що пологове відділення лікарні закінчать до кінця року.

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