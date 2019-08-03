Зеленский жестко ответил на "отставку" Богдана: сеть в замешательстве

Отставка Андрея Богдана стала самой обсуждаемой темой за последние два дня. Журналисты в очередной раз решили уточнить, уйдет ли глава АП с занимаемой должности, на что Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал. Под публикацией РБК-Украина в Facebook пользователи возмутились из-за реакции гаранта, а некоторые посчитали, что увольнять Богдана пока нет необходимости.

Зеленский ответил на вопрос, почему информация относительно заявления об отставке Богдана не была опровергнута. Гарант сказал, что заявление действительно существует.

"Опровержение чего? Он (Богдан - ред.) же написал заявление, это же правда. Человек готов (уйти в отставку - ред.) в любое время, когда общество захочет...", - подчеркнул он.

Журналисты в разговоре с Зеленским предположили, что заявление об отставке Богдана появилось для подрыва доверия к украинским средствам массовой информации.

"Я ничего не взрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить", - ответил глава государства.

В социальной сети Facebook рассказали, что уже две петиции об отставке Андрея Богдана были подписаны. Как отреагировала общественность на заявление Зеленского:

Уйдет в отставку, когда общество захочет? Уже ДВЕ петиции об отставке Богдана набрали необходимое количество голосов, и они до сих пор не рассматривается президентом. Что это за кощунство???

Надо подождать пока общество на улицы выйдет и, может быть, будет немножко побито и задержано.

Вчера несколько раз президент объяснял о заявлении Богдана. Сегодня журналисты снова спрашивали об этом. Неужели нет других вопросов, или журналисты - засланные казачки?

Этого Богдана когда-нибудь уже уберут? С самого начала от него одни проблемы, плюс братья американцы не хотят его видеть и слышать. Две петиции, а все продолжают шутить.

Много шума из ничего, он незаменимый?

Пусть работает. Кому он мешает? Умный, талантливый человек.

Такой обтекаемый ответ, общество захочет, это уже будет поздно, не надо этого доводить.

Очередная игра на публику.

Да только порохоботы его не хотят видеть, как и всю команду Зе.

Зеленский прокомментировал отставку Богдана и возмутил сеть (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, что ранее стало известно, как Зеленский съездил в Трускавец. Перед его прибытием в городе случился переполох.