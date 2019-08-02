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Богдан прокомментировал свою отставку: бурная реакция сети

STYLERПерсоны    02.08.2019 - 16:02
Богдан прокомментировал свою отставку: бурная реакция сети
Богдан написал заявление на увольнение – реакция сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Глава АП Андрей Богдан считает, что против него была совершена провокация

Андрей Богдан написал заявление на увольнение и прокомментировал его появление в СМИ. По словам главы Офиса Владимира Зеленского, ему неизвестно, как появился снимок того, что он писал заявление на увольнение, но факт его написания он подтвердил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". В социальной сети Facebook пользователи отреагировали на реакцию Богдана очень амбивалентно.

В своем заявлении Андрей Богдан предположил, что публикация его заявления в сети могла быть провокацией "каких-то спецслужб".

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете - не знаю. Может - журналисты-расследователи, может СБУ, может, провокация каких-то спецслужб", - сказал Богдан.

Он также добавил, что действующий Президент Украины может подписать такое заявление в любой момент.

Сеть неоднозначно отреагировала на слова чиновника. По мнению пользователей, написание заявления без указания даты – незаконные действия:

  • Ну, стандартная практика в госорганах: при поступлении на работу сразу пишешь заявление на увольнение без даты. Накосячишь - дату поставят вместо тебя и уволят задним числом. Незаконно, но зато руководство прикрывает пятую точку.
  • А зачем ждать, когда по его действиям понятно, что толку от него не будет. Он хочет обогащать Коломойского, так пусть идет и работает на него. Что он нам лапшу на уши вешает!
  • А это законно? Все писали, чтоб Зе мог подписать в любое время?
  • Ну да сыграли дурочку... ооочень важная новость... ну и выкрутились... зато пусть послушает что о нем думают… вчера по всем каналам обсуждали его поведение.
  • Не сгорели карусели, и качели уцелели! Вы б, газели, не галдели.
  • Гадость.
  • Наработались???

Богдан прокомментировал свою отставку: бурная реакция сети

Богдан написал заявление на увольнение – реакция сети (скриншот: facebook.com/www.rbc.ua)

Отметим, что Богдана назначили главой АП 21 мая 2019 года. Во время кампании Владимира Зеленского его связывали со штабом будущего президента.

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