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Зеленский снова прокомментировал ситуацию с Богданом

Новости » Политика    03.08.2019 - 15:51
Зеленский снова прокомментировал ситуацию с Богданом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, отставка Богдана возможна в любое время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отставка главы Офиса президента Андрея Богдана может произойти в любое время, если этого захочет общество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Радио Свобода" в Facebook.

Так, отвечая на вопрос, почему информация относительно заявления об отставке Богдана не была опровергнута, Зеленский заявил, что такое заявление действительно существует.

"Опровержение чего? Он (Богдан - ред.) же написал заявление, это же правда. Человек готов (уйти в отставку - ред.) в любое время, когда общество захочет...", - подчеркнул он.

Кроме того, один из журналистов спросил, не считает ли Зеленский, что данный инцидент был создан, чтобы подорвать доверие к украинским средствам массовой информации.

"Я ничего не взрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить", - ответил глава государства.

 
Зеленский в Трускавце

Владимир Зеленский приехал в Трускавец и прокомментировал скандал вокруг «отставки» Андрея Богдана

Опубликовано Радио Свобода Суббота, 3 августа 2019 г.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что действительно писал заявление о своей отставке. Он добавил, что заявления об отставке написали все члены команды Владимира Зеленского сразу после получения должностей. Однако, он отметил, что не знает, как появилось фото заявления, которое оказалось в СМИ.

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