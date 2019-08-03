Зеленський жорстко відповів на "відставку" Богдана: мережа в замішанні

Відставка Андрія Богдана стала найбільш обговорюваною темою за останні два дні. Журналісти в черговий раз вирішили уточнити, чи піде глава АП з займаної посади, на що Президент України Володимир Зеленський різко відреагував. Під публікацією РБК-Україна в Facebook користувачі обурилися через реакцію гаранта, а деякі вважають, що звільняти Богдана поки немає необхідності.

Зеленський відповів на питання, чому інформація щодо заяви про відставку Богдана не була спростована. Гарант сказав, що заява дійсно існує.

"Спростування чого? Він (Богдан - ред.) написав заяву, це ж правда. Людина готова (піти у відставку - ред.) в будь-який час, коли суспільство захоче...", - підкреслив він.

Журналісти в розмові з Зеленським припустили, що заява про відставку Богдана з'явилася для підриву довіри до українських засобів масової інформації.

"Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити", - відповів глава держави.

В соціальній мережі Facebook розповіли, що вже дві петиції про відставку Андрія Богдана були підписані. Як відреагувала громадськість на заяву Зеленського:

Піде у відставку, коли суспільство захоче? Вже ДВІ петиції про відставку Богдана набрали необхідну кількість голосів, і вони досі не розглядається президентом. Що це за блюзнірство???

Треба почекати поки суспільство на вулиці вийде і, може бути, буде трошки побито і затримано.

Вчора кілька разів президент пояснював про заяву Богдана. Сьогодні журналісти знову запитували про це. Невже немає інших питань, або журналісти - заслані козачки?

Цього Богдана коли-небудь вже приберуть? З самого початку від нього одні проблеми, плюс брати американці не хочуть його бачити і чути. Дві петиції, а всі продовжують жартувати.

Багато шуму з нічого, він незамінний?

Нехай працює. Кому він заважає? Розумна, талановита людина.

Такп обтічнп відповідь, громада захоче, це вже буде пізно, не треба цього доводити.

Чергова гра на публіку.

Та тільки порохоботи його не хочуть бачити, як і всю команду Зе.

Зеленський прокоментував відставку Богдана і обурив мережу (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як Зеленський з'їздив в Трускавець. Перед його прибуттям в місті стався переполох.