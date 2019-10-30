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Зеленский: нам нужен мир на наших условиях

Новости » Политика    30.10.2019 - 10:51
Зеленский: нам нужен мир на наших условиях
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский заявил о необходимости переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил президент, Украине нужен мир на ее условиях.

"Закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция. Она возможна в случае сохранения санкций", - заявил он.

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Зеленский заявил о необходимости минского процесса и встречи в нормандском формате.

"Она (встреча в нормандском формате, - ред.) должно произойти и мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории", - добавил он.

Напомним, вчера в Золотом началось разведение войск. В частности, об этом подтвердили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Как ранее отмечалось, разведения должно было начались после семи дней соблюдения режима тишины на соответствующих участках. Впрочем, в ООС еще утром 29 октября сообщали об обстрелах возле Золотого.

Вместе с тем, в понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золотое-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия.

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