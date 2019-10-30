ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский о возвращении Крыма и Донбасса: единого решения никогда не будет

Новости » Политика    30.10.2019 - 11:37
Зеленский о возвращении Крыма и Донбасса: единого решения никогда не будет
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский заявил, что украинскому обществу нужно договориться между собой

Президент Владимир Зеленский считает, что единого решения относительно возвращения Крыма и Донбасса, которое удовлетворит всех, никогда не будет. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, украинскому обществу нужно договориться между собой.

"Сегодня внутри страны существуют асолютно разные видения в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Большинство убеждены, что они должны вернуться в Украину. Да, но как именно здесь общество разделено", - заявил он.

ФОРУМ ЄДНОСТІ - пряма трансляція, Маріуполь 30 жовтня 2019

ФОРУМ ЄДНОСТІ - пряма трансляція, Маріуполь 30 жовтня 2019

Опубліковано Міністерство культури, молоді та спорту України Середа, 30 жовтня 2019 р.

Президент сообщил, что по данным социологии, около 21% считает, что нужно продолжать боевые действия до победы, 20% - осуществлять экономическую и территориальную блокаду, а 22% уверены, что нужно начать переговоры об особом статусе ОРДЛО в составе Украины, 10% посчитают, что нужно отказаться от этих территорий, а 26% затруднились ответить на этот вопрос. В то же время, 80% хотят прекращения огня.

"Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство", - добавил он.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку нормандского формата для обсуждения ситуации вокруг Крыма нереалистично.

В свою очередь, Зеленский заявил, что будет поднимать вопрос оккупации Крыма Россией во время нормандской встречи.

Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма Зеленский назвал этапы успешного окончания войны
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь