Зеленський заявив про бажання подивитися в очі Путіну (відео)

Зеленський зробив заяву про Путіна (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив нову заяву про Путіна

Володимир Зеленський хоче подивитися Володимиру Путіну в очі, а не просто говорити по телефону з президентом Росії. Про це глава держави сказав на Форумі єдності в Маріуполі.

Володимир Зеленський на Форумі єдності (фото: facebook.com/president.gov.ua)

За словами Зеленського, обговорення і вирішення питань врегулювання війни на Донбасі має відбуватися виключно під час особистих зустрічах учасників "нормандського формату" - його самого, Ангели Меркель, Емманюель Макрона і, власне, президента країни-агресора.

"Ми повинні вирішувати всі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну і повернути наші українські території", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський на Форумі єдності в Маріуполі (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Також президент України наголосив, що єдиний спосіб закінчити війну і повернути окуповані території - дипломатія і тиск на РФ санкціями світової спільноти.

"Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього в України має бути сильна позиція", - заявив Зеленський.

Крім того, під час форуму президент зазначив, що єдиного рішення щодо повернення анексованого Криму і окупованих областей, яке задовольнило б усіх українців, "ніколи не буде".

"Але ми повинні знайти варіант, який підтримає абсолютна більшість", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський виступив на Форумі єдності в Маріуполі