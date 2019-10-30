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Зеленський заявив про бажання подивитися в очі Путіну (відео)

STYLERЖиття    30.10.2019 - 12:33
Зеленський заявив про бажання подивитися в очі Путіну (відео)
Зеленський зробив заяву про Путіна (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив нову заяву про Путіна

Володимир Зеленський хоче подивитися Володимиру Путіну в очі, а не просто говорити по телефону з президентом Росії. Про це глава держави сказав на Форумі єдності в Маріуполі.

Зеленський заявив про бажання подивитися в очі Путіну (відео)

Володимир Зеленський на Форумі єдності (фото: facebook.com/president.gov.ua)

За словами Зеленського, обговорення і вирішення питань врегулювання війни на Донбасі має відбуватися виключно під час особистих зустрічах учасників "нормандського формату" - його самого, Ангели Меркель, Емманюель Макрона і, власне, президента країни-агресора.

"Ми повинні вирішувати всі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну і повернути наші українські території", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив про бажання подивитися в очі Путіну (відео)

Володимир Зеленський на Форумі єдності в Маріуполі (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Також президент України наголосив, що єдиний спосіб закінчити війну і повернути окуповані території - дипломатія і тиск на РФ санкціями світової спільноти.

"Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього в України має бути сильна позиція", - заявив Зеленський.

Крім того, під час форуму президент зазначив, що єдиного рішення щодо повернення анексованого Криму і окупованих областей, яке задовольнило б усіх українців, "ніколи не буде".

"Але ми повинні знайти варіант, який підтримає абсолютна більшість", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський виступив на Форумі єдності в Маріуполі

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Новини України Володимир Зеленський
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