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Зеленский заявил, что у украинцев "нормальные зады" (видео)

STYLERКурьезы    06.03.2020 - 16:21
Зеленский заявил, что у украинцев "нормальные зады" (видео)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский посмотрел новые поезда Укрзализныци и оценил "пятые точки" украинцев

Владимир Зеленский, который недавно оскорбил женщин своими сексистскими заявлениями, сказал, что у украинцев "нормальные зады". Шутку президент Украины выдал во время осмотра новых вагонов Укрзализныци для международных сообщений.

На видео видно, как Зеленский инспектирует спальные вагоны-трансформеры от Крюковского вагоностроительного завода. Он прошелся по коридору поезда, зашел в одно из купе и посидел на довольно-таки широких сидениях, которые также можно во время дальних поездок трансформировать в спальные места.

"Вагон соответствует всем европейским требованиям. В принципе, если говорить о габаритах стран СНГ, то вагон шире…" - начал говорить директор завода Максим Крамаренко.

Но тут в диалог включился еще президент КВСЗ Владимир Приходько.

"Это под европейские габариты. Тут с хорошим добротным задом не выкрутишься", - сказал он.

Эти слова удивили Зеленского. Правда, он решил ответить с юмором.

"А что? У нас в Украине зады нормальные!" - парировал президент.

Его слова вызвали улыбки на лицах присутствующих.

"У нас с этим хорошо, да", - подтвердил слова главы государства Крамаренко.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Крюківського вагоноремонтного заводу. (Частина 1)

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Крюківського вагоноремонтного заводу. (Частина 1)

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

Владимир Зеленский осмотрел новые вагоны

Напомним, ранее появилась информация о том, что Зеленский угрожал нардепу Алексею Гончаренко прямо в Раде.

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